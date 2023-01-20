Показания вывели на новое дело

В Ярославле началось рассмотрение дела в отношении бывшего заместителя директора областного департамента имущественных и земельных отношений Михаила Рысева по факту получения взятки. Господин Рысев вину не признает, он считает, что против него дал ложные показания уже осужденный за посредничество во взятке экс-депутат Роман Фомичев. Следствие настаивает, что Михаил Рысев получил 13,6 млн. руб. и 4 телефона на общую сумму 461 тыс. руб. за содействие в заключении госконтрактов на приобретение квартир для детей-сирот.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алла Чижова Фото: Алла Чижова

В Красноперекопском районном суде Ярославля 19 января началось рассмотрение дела в отношении экс-заместителя главы департамента имущественных и земельных отношений (ДИЗО) Ярославской области Михаила Рысева. Об этом эпизоде стало известно в ходе расследования дела Романа Фомичева, директора строительной компании и бывшего депутата ярославской облдумы. Его задержали по подозрению в посредничестве в передаче взяток чиновнику ярославского правительства Эдуарду Гребенщикову. В ходе допроса Фомичев рассказал и о других преступлениях, где он был уже не посредником, а взяткодателем. На момент допроса следствию не было об этом известно. Фомичев написал явку с повинной и заключил досудебное соглашение. На основании показаний депутата и возбудили дело в отношении Рысева.

По версии обвинения, Михаил Рысев в 2018-2019 годах, являясь заместителем директора департамента, получил взятки от руководителя строительной компании ООО «Выбор» Романа Фомичева в размере свыше 13,6 млн. руб. за содействие в заключении госконтрактов на покупку квартир для сирот. Помимо этого, его обвиняют в получении четырех телефонов iPhone стоимостью более 461 тыс. руб. за устранение нарушений в аукционной документации и помощь в заключении контракта с ООО «Выбор».

«Рысев обвиняется в совершении двух эпизодов получения взятки: первый эпизод по ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере), второй эпизод по ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение взятки в крупном размере. По ч. 6 предусмотрено максимальное наказание в виде 15 лет лишения свободы, по ч. 5 до 12 лет лишения свободы. Рысев, как должностное лицо, мог способствовать заключению госконтрактов. Вину не признает»,— рассказал журналистам прокурор Александр Барабанов.

Михаил Рысев рассказал «Ъ-Ярославль», что, по его мнению, Фомичев сообщил правоохранительным органам ложную информацию, чтобы уменьшить наказание по делу о посредничестве в получении взятки.

Он пояснил, что не мог содействовать заключению госконтракта, так как в этой процедуре принимают участие шесть областных департаментов, три комиссии и две инспекции.

«Повлиять на конкурсную процедуру на электронной площадке не в состоянии даже департамент госзаказа, не говоря о том, что это не может сделать сторонний замдиректора. Это нелепица, такого быть не может. У нас федеральный закон построен так, чтоб исключить коррупционные проявления»,— добавил Рысев.

Адвокат Рысева Олег Мальков рассказал, что Роман Фомичев не смог назвать конкретные даты и обстоятельства передачи денег. По его словам, ООО «Выбор» нарушало условия госконтракта, не выполняя вовремя работы, но обращаться за помощью именно к Рысеву у депутата не было необходимости.

«Это были обычные отношения заказчика и строителя между Рысевым и Фомичевым. Необходимости в незаконном финансировании (имеется ввиду взятка — прим. «Ъ-Ярославль) не было. Мы считаем, что Фомичев просто оговаривает Рысева. Они были в неплохих отношениях, для Рысева было неожиданностью, что через два года Фомичев дал такие показания. Рысев по уровню влиятельности был ниже Фомичева. У бывшего депутата были обширные связи в правительстве Ярославской области, а Рысев это человек не того уровня административного влияния, который может чем-то Фомичеву помогать»,— пояснил господин Мальков.

Михаил Рысев сказал «Ъ-Ярославль», что не получал деньги и телефоны от депутата. Он отметил, что якобы полученные телефоны найдены не были.

По мнению Рысева, проблема с нехваткой жилья для детей-сирот, а соответственно и строительством этих помещений, существует не только в Ярославле, но и по всей стране. Связана она с тем, что жилье данного вида имеет строгие требования, также оно ставится на баланс области и область обязана его обслуживать. При этом заключение госконтрактов всегда выгодно для застройщиков, потому что так они гарантировано получат деньги на строительство.

Алла Чижова

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