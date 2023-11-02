Представительство Пермского края собираются открыть в Петербурге

В рамках Петербургского международного газового форума на площадке «Экспофорума» состоялась рабочая встреча губернатора Санкт Петербурга Александра Беглова и его коллеги из Пермского края Дмитрия Махонина.

Как сообщили в пресс-службе Смольного, в 2021 году между правительствами двух регионов было подписано соглашение о сотрудничестве. В этом году истекает срок действия дорожной карты по реализации этого соглашения. В Смольном предложили проанализировать сотрудничество и подготовить новую дорожную карту с учетом перспектив.

В свою очередь, представители Пермского края заявили о намерении открыть в Петербурге представительство своего региона. «Думаю, оно станет точкой притяжения и еще одной ступенькой в развитии нашего совместного сотрудничества»,— заявил по этому поводу пермский губернатор Махонин.

Никаких сроков и иных подробностей при этом на встрече обозначено не было.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что в Петербурге открылось генконсульство Киргизии и заработал китайский визовый центр.

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