В Петербурге открылось генконсульство Киргизии

Генеральное консульство Киргизии открылось 1 сентября в Санкт-Петербурге. Учреждение расположилось на Верейской улице, 9, недалеко от станций метро «Пушкинская» и «Технологический институт», сообщили в пресс-службе МИД Киргизии.

В ведомстве отметили, что консульский округ, помимо Петербурга, включает территорию республик Карелии и Коми, а также Ленинградской, Мурманской, Новгородской, Псковской Калининградской, Вологодской и Архангельской областей.

Консульства Киргизии также работают в Москве, Екатеринбурге и Новосибирске.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что в Петербурге заработал китайский визовый центр.

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