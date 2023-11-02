ЦАХАЛ сообщил о «десятках убитых террористов» на севере сектора Газа

Армия обороны Израиля в утренней сводке за 2 ноября сообщила о боях на севере сектора Газа. В сообщении говорится о ночном бое ЦАХАЛа с «несколькими террористическими ячейками», в результате которого были «убиты десятки террористов».

В сводке сообщается, что ночью на севере сектора Газа боевики атаковали силы Израиля ракетами. Солдаты ЦАХАЛа вступили в бой при поддержке артиллерии, танков, самолетов и военного катера. «В ходе боев были убиты десятки террористов»,— говорится в пресс-релизе ЦАХАЛа.

Представители «Хамаса» сообщение армии Израиля не комментировали.

Издание Times of Israel со ссылкой на ЦАХАЛ сообщает о смерти 25-летнего пехотинца Ювале Зильбере. Он был командиром одной из рот резервной бригады. По данным ЦАХАЛа, Ювале Зильбере был убит во время боев 1 ноября. Боевые действия в регионе ведутся с 7 октября.

О войне Израиля и «Хамаса» — в материале «Ъ» «Третий этап — вторжение».