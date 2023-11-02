Рыбопромышленники допустили удорожание промысла на 40% из-за топливных пошлин

Всероссийская ассоциация рыбопромышленников (ВАРПЭ) обратилась в Минсельхоз с просьбой внести поправки в законодательство, которые позволят освободить судовое топливо от повышающих коэффициентов при расчете вывозных пошлин. По оценке рыбопромышленников, установление коэффициента приведет к удорожанию промысла в среднем на 40%. Соответствующее письмо глава ВАРПЭ Герман Зверев 20 октября направил на имя министра сельского хозяйства Дмитрия Патрушева.

В письме, выдержки из которого приводит РБК, подчеркивается необходимость внести изменения в постановление правительства от 5 октября, которое установило ставки вывозных таможенных пошлин на отдельные виды нефтепродуктов. Теперь на вывоз судового топлива из России должен применяться повышающий коэффициент — 50 тыс. руб. за тонну.

«Введение пошлины повлечет удорожание промысла и, как следствие, увеличение себестоимости производства практически всей рыбной продукции, выпускаемой российскими рыбодобывающими компаниями», — говорится в письме.

По оценке ассоциации, на долю судового топлива приходится до 30% себестоимости рыбной продукции. «Установление пошлины повлечет увеличение доли топлива в себестоимости производства рыбной продукции до 44% и увеличение самой себестоимости рыбной продукции в среднем на 29%»,— отметили в ВАРПЭ. Значительнее всего увеличение затрат скажется на промысле социально значимых и доступных по цене видов рыбы — сельди, сардины иваси, путассу и мойвы.

В ВАРПЭ также указали, что пошлина для судового топлива сделает российский промысел зависимым от услуг по бункеровке судов от иностранных компаний. До введения пошлины в сентябре стоимость топлива у российских бункеровщиков составляла около $565–600 за тонну. В том же месяце компании из Южной Кореи продавали топливо на 15% дороже, по $622–685 за тонну.

Но с 5 октября отечественное судовое топливо выросло в цене в два раза, в результате российская бункеровка стала дороже на 65% по сравнению с южнокорейской, а также подорожала по сравнению с японской и китайской. Теперь, по словам главы ВАРПЭ, рыбаки для следования на бункеровку в российский порт из удаленных районов вынуждены обращаться за услугами к иностранным бункеровщикам из Китая, Южной Кореи, Японии и Норвегии.

Ранее вывоз судового топлива с массовой долей содержания серы не более 1% не облагался таможенной пошлиной. Однако в октябре правительство своим постановлением включило этот вид топлива в список нефтепродуктов, экспортная пошлина на которые выросла с 20 тыс. до 50 тыс. руб. для борьбы с серым экспортом. Речь идет о ситуациях, когда компании, не являющиеся производителями, экспортируют топливо, купленное на внутреннем рынке, получив при этом демпфер от государства.

Подробнее о том, как государство ищет меры контроля цен на топливо,— в материале «Ъ» «Рынок перешел на ручное управление».