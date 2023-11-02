Шесть беспилотников сбиты и перехвачены над Крымом и Черным морем

Украинские войска предприняли попытку атаки по объектам на территории РФ с использованием шести беспилотников, заявило Минобороны РФ. Утверждается, что один БПЛА был уничтожен средствами противовоздушной обороны над Черным морем, пять — перехвачены над Крымом.

Попытка атаки была предпринята утром 2 ноября с использованием беспилотников самолетного типа, говорится в сообщении Минобороны в Telegram. Информация о пострадавших и разрушениях не уточняется.

Накануне, 1 ноября, губернатор Херсонской области Владимир Сальдо заявлял, что над территорией его региона было уничтожено семь ракет, которые летели на Крым. Они сдетонировали на земле в пустынном районе на Арабатской стрелке, никто не пострадал.

Леонид Уварчев