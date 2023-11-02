Глава Кузбасса не согласен с сокращением квоты вывоза угля на Восток в 2024 году

Губернатор Кузбасса Сергей Цивилев заявил о своем несогласии с квотой вывоза угля из региона в восточном направлении в соответствии с планом-графиком РЖД на 2024 год. Он был сформированном в размере 47 млн тонн.

По его данным, регион уже 6 лет «находится на одном и том же объеме вывоза угля на Восток — 53 млн тонн», в прошлом году вывоз составил 48 млн тонн угля, на текущий год гарантирован вывоз 53 млн тонн с возможностью увеличения до 55 млн. «Сейчас есть уверенность, что отгрузим только 53 млн тонн», отметил Сергей Цивилев, назвав «недопустимой ситуацию, когда регион уже седьмой год не наращивает объемов отгрузки угля на Восток», сообщает пресс-служба администрации правительства Кузбасса. По его мнению, РЖД должны гарантировать прирост по отгрузке из Кузбасса в восточном направлении на 2024 год, и регион предложил 55 млн тонн гарантированной отгрузки и 60 млн тонн объема, к которому «РЖД надо стремиться». В последнем случае включены 5 млн тонн, «которые не отгрузили в прошлом году».

5 октября президент Владимир Путин поручил правительству РФ совместно с правительством Кузбасса и ОАО «РЖД» с учетом ранее данных поручений разработать и утвердить индикативные планы-графики вывоза кузбасского угля на экспорт, в том числе в восточном направлении, на 2024-2025 годы. Через неделю Сергей Цивилев заявил от региона в правительство РФ было направлено предложение о квоте в 60 млн тонн на 2024 год.

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Игорь Лавренков, Кемерово