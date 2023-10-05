Президент поручил правительству подготовить план вывоза угля Кузбасса на экспорт

Президент Владимир Путин поручил правительству РФ совместно с правительством Кузбасса и ОАО «Российские железные дороги» с учетом ранее данных поручений разработать и утвердить индикативные планы-графики вывоза кузбасского угля на экспорт, в том числе в восточном направлении, на 2024-2025 годы с указанием ежеквартальных объемов. Как сказано на сайте Кремля, поручение дано по итогам совещания с членами правительства РФ 16 августа.

На текущий год по соглашению между правительством Кузбасса и ОАО «РЖД» запланирован вывоз угля в восточном направлении в индикативном объеме не менее 55,1 млн тонн, в гарантированном объеме — не менее 53,1 млн тонн. По данным министерства угольной промышленности Кузбасса, за 8 месяцев текущего год вывоз угля из Кузбасса на восток составил 37 млн т, на 11,8% выше, чем годом ранее.

Кроме того, по итогам совещания 16 августа президент поручил правительству РФ совместно с правительством Кузбасса, Российской академией наук и ОАО «РЖД» «рассмотреть вопрос о строительстве Северо-Сибирской железнодорожной магистрали».

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Игорь Лавренков, Кемерово