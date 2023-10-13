Кузбасс рассчитывает на вывоз в 2024 году в восточном направлении 60 млн т угля

Губернатор Кузбасса Сергей Цивилев заявил, что «надо ускорить вопрос с вывозом кузбасского угля из России», сообщила пресс-служба администрации правительства региона. По его оценке, в 2023 году, «благодаря подписанному с ОАО «РЖД» плану-графику, из Кузбасса удастся вывезти 53 млн т угля», а «на 2024 год должно быть такое же соглашение, и документы с предложением выйти на показатель уже 60 млн т сейчас находятся на рассмотрении в правительстве Российской Федерации».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ

На прошлой неделе президент Владимир Путин поручил правительству РФ совместно с правительством Кузбасса и ОАО «Российские железные дороги» разработать и утвердить планы-графики вывоза кузбасского угля на экспорт, в том числе в восточном направлении, на 2024-2025гг.

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Игорь Лавренков, Кемерово