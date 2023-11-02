Вице-канцлер ФРГ Хабек: поджог флагов Израиля грозит депортацией

Вице-канцлер ФРГ, министр экономики Роберт Хабек («Зеленые») назвал преступлением поджог израильских флагов и восхваление деяний исламистского палестинского движения «Хамас» жителями Германии. По его словам, люди, совершающие подобные действия, могут быть депортированы.

По его словам, в ФРГ уже начали привлекать к суду лиц, допускающих проявления антисемитизма. Господин Хабек подчеркнул, что депортация может грозить в качестве наказания фигурантам подобных процессов, не имеющих немецкого паспорта.

«Толерантность не может мириться с нетерпимостью, в этом суть нашей совместной жизни в этой республике. Тот, кто является гражданином Германии, будет должен ответить за это в суде, тот, кто немцем не является, рискует своим статусом резидента. Те, у кого еще нет статуса резидента, дают повод для депортации»,— написал немецкий вице-канцлер на своей странице в социальной сети X (экс-Twitter).

Ранее господин Хабек в интервью изданию Bild назвал ужасающими масштабы антисемитизма в Германии. По его словам, власти ФРГ «несут ответственность» за то, чтобы в стране «не было ни малейших проявлений ненависти к еврейскому народу и государству Израиль». Чиновник назвал это «историческим долгом» немецкого руководства. Он добавил, что считает допустимым расширение полномочий силовых ведомств для пресечения проявлений радикального антисемитизма в стране.

О ситуации в Европе на фоне войны Израиля и «Хамаса» — в материале «Ъ» «Евросоюз оказался меж двух фронтов».

Александр Кислов