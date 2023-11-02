МИД РФ назвал ввод российских войск на Украину вынужденной мерой

Директор второго департамента стран СНГ МИД России Алексей Полищук назвал вынужденной мерой решение о начале военной операции на Украине и вводе на территорию этой страны российских войск. По его словам, митуация в мире свидетельствует о том, что любая страна на месте России реагировала бы на угрозы Украины еще жестче.

«Начало СВО было вынужденной мерой. Любая другая держава на нашем месте действовала бы так же и даже жестче. Такие примеры сегодня у всех на виду»,— сообщил российский дипломат в интервью ТАСС.

Он также добавил, что «США и их сателлиты» приблизили военную инфраструктуру НАТО вплотную к границам РФ, а также «превратили дружественную нам Украину, всегда имевшую нейтральный статус, в нацистскую "анти-Россию"».

11 октября 2023 года президент Владимир Путин заявил, что Россия была вынуждена ввести войска на территорию Украины, так как цивилизованных способов обеспечения безопасности государства уже не осталось. Он подчеркнул, что война была начата украинской стороной в 2014 году, однако международное сообщество «предпочло этого не замечать». Как пояснил глава государства, российская сторона активно пыталась продвигать процесс политического урегулирования ситуации на Украине, но Москву «водили за нос».

Россия 24 февраля 2022 года ввела войска на Украину. В ходе военной операции к РФ были присоединены Донецкая и Луганская народные республики, Запорожская и Херсонская области. Части этих регионов российские войска не контролируют, в том числе города Херсон и Запорожье.

О том, что происходит после ввода войск России на Украину, — в онлайн-трансляции «Ъ».

Александр Кислов