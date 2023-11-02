Американский сенатор Табервилль призвал к переговорам между Россией и Украиной

Американский сенатор от Республиканской партии Томми Табервилль заявил, что на сегодняшний день наступил «наилучший момент» для проведения переговоров между Россией и Украиной об урегулировании военного конфликта. По его словам, США и другим партнерам Украины необходимо сделать все, чтобы организовать мирный процесс.

«Прямо сейчас настал отличный момент для начала переговоров на Украине и в Москве, чтобы остановить все это, потому что там уже сложилась патовая ситуация. Никаких причин продолжать его нет»,— сообщил господин Табервилль, являющийся членом сенатского комитета по делам вооруженных сил, в интервью изданию Fox Business.

По словам американского сенатора, США должны как можно скорее «покончить» с военным конфликтом на Украине, оказав Киеву не финансовую и военную, а политическую и дипломатическую помощь. На данный момент, как полагает Томми Табервилль, «расходы на Украину уже слишком дорого обходятся налогоплательщикам Соединенных Штатов».

Переговоры России и Украины были прекращены в мае 2022 года. В октябре украинский президент Владимир Зеленский подписал указ, исключающий возможность дальнейших переговоров с президентом России, пока им является Владимир Путин. 18 октября российский президент заявил, что переговоры могут начаться, если Украина отменит декрет об их запрете. Глава евродипломатии Жозеп Боррель в июне этого года говорил, что мирные переговоры по Украине не начнутся до выборов в США, которые запланированы на 2024 год.

О том, что происходит после ввода войск России на Украину, — в онлайн-трансляции «Ъ».

Александр Кислов