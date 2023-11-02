«Путь РПЛ»

Групповой этап. Заключительный, шестой тур

Группа A. «Сочи»—«Факел» 2:0 (Бурмистров, 29; Маргасов, 42).

Таблица группы

И В Н П М О

1. «Оренбург» 5 4 0 1 5:7 11

2. ЦСКА 5 3 0 2 8:4 8

3. «Сочи» 6 2 0 4 7:6 8

4. «Факел» 6 2 0 4 4:7 6

Матч ЦСКА—«Оренбург» пройдет сегодня.

Группа B. «Локомотив»—«Рубин» 3:0 (Тикнизян, 9; Миранчук, 26; Сарвели, 37).

И В Н П М О

1. «Локомотив» 6 3 0 2 10:4 13

2. «Урал» 5 3 0 2 5:4 8

3. «Ростов» 5 3 0 2 5:6 8

4. «Рубин» 6 1 0 5 3:9 4

Матч «Ростов»—«Урал» пройдет сегодня.

Группа D. «Спартак»—«Краснодар» 2:3 (Соболев, 8 (пен.); Умяров, 45+1 — Кокшаров, 3; 61; Денисов, 74 (автогол). Незабитый пенальти: Соболев, 84).

И В Н П М О

1. «Спартак» 6 4 0 2 16:12 12

2. «Краснодар» 6 4 0 2 12:9 11

3. «Динамо» 5 2 0 3 10:9 8

4. «Нижний Новгород» 5 1 0 4 5:13 2

Матч «Динамо»—«Пари Нижний Новгород» пройдет сегодня.

За победу в основное время начисляются 3 очка, за победу в серии пенальти — 2, за поражение в серии пенальти — 1.

«Оренбург», ЦСКА, «Локомотив» и «Спартак» вышли в play-off «Пути РПЛ». «Сочи» вышел в play-off «Пути регионов».