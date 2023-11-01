Шольц призвал Нетаньяху обеспечить защиту гражданского населения сектора Газа

Канцлер ФРГ Олаф Шольц в ходе телефонного разговора с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху заявил о важности защиты гражданского населения сектора Газа.

«Канцлер подтвердил непоколебимую солидарность Германии с Израилем. Он подчеркнул важность защиты гражданского населения и оказания гуманитарной помощи населению сектора Газа»,— отмечается в заявлении по итогам разговора господина Шольца с израильским премьером, опубликованном на странице правительства ФРГ в соцсети X.

Также в ходе беседы господин Шольц отметил важность нераспространения конфликта на другие государства Ближнего Востока. «Главы правительств ФРГ и Израиля согласились работать вместе, чтобы предотвратить распространение конфликта»,— добавили в правительстве Германии.

Сектор Газа находится по контролем боевиков «Хамаса», которые 7 октября подвергли Израиль массовому ракетному обстрелу, проникли на территорию страны и захватили заложников. Израиль начал ответную военную операцию в секторе Газа. По данным израильской стороны, в ходе боевых действий погибло свыше 1,4 тыс. израильтян, в секторе Газа боевики удерживают как минимум 239 человек. Минздрав Газы сообщал более чем о 8 тыс. погибших жителях палестинского анклава.

О наземной операции Израиля в секторе Газа — в материале «Ъ» «Третий этап — вторжение».

Александр Кислов