Спикер Госдумы призвал изменить регулирование сбросов воды на Волге

В Государственной думе (ГД) заслушали руководителей Росводресурсов и РусГидро по вопросу обмеления Волги и весенних паводковых сбросов, сообщили в Telegram-канале «Володин Саратов». В сообщении отмечают, что сбросы приводят к «массовой гибели мальков рыбы».

«Регулирование сброса воды, которое нарушает экосистему, наносит вред природе, недопустимо. Разговор давно назрел и его надо переводить в тему ответственности», — приводят в канале слова спикера нижней палаты российского парламента Вячеслава Володина.

Политик указал на то, что Волга является «самой зарегулированной рекой», призвал принять «управленческие решения» и дать определенный ответ насчет причин обмеления. «Ситуация требует в том числе реакции Генеральной и природоохранной прокуратуры», — заявил депутат.

Ранее «Ъ — Средняя Волга» писал со ссылкой на гидрологов ФБГУ «Астраханский государственный биосферный заповедник» и других экспертов о проблемах, вытекающих из должным образом не проработанного графика сбросов воды. Собеседники выделяют: массовую гибель мальков из-за недостаточного уровня воды во время нереста, вырождение и уход рыбы, зарастание дна, исчезновение протоков, рукавов и т. д. В числе прочего, сегодня из-за изменений состояния Волги в Астраханской области исчезает всемирно известный местный бренд — вобла.

Дарья Васенина

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