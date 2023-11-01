WSJ: Binance решила прекратить сотрудничество с Advanced Cash

Криптовалютная биржа Binance рассматривает расторжение сотрудничества с платежной системой Advanced Cash (AdvCash), сообщила The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники. По данным издания, такое решение Binance связано с тем, что с помощью платежного сервиса пользователи могли переводить на биржу средства из российских банков. Представитель AdvCash заявил изданию, что не получал от Binance никаких уведомлений, касающихся партнерства.

Согласно материалу издания, на сайте платежной системы были опубликованы ссылки на независимые обменники, которые могли обрабатывать в AdvCash переводы со счетов клиентов в российских банках, подпавших под санкции. После этого пользователи могли переводить деньги на счета в Binance.

AdvCash начала сотрудничество с Binance в 2019 году. В сентябре 2023 года Binance сообщила об уходе из России из-за давления на нее по поводу несоблюдения санкционных мер в отношении россиян. Тогда в Binance заявляли, что намерены в течение ближайших месяцев закрыть все сервисы в России.