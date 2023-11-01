Защита подала жалобу на арест экс-футболиста Бугаева в Краснодаре

Защита экс-футболиста сборной РФ Алексея Бугаева подала адресованную Краснодарскому краевому суду жалобу на его привлечение к административной ответственности за оказание сопротивления сотрудникам полиции. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на адвоката бывшего спортсмена Екатерину Макличенко.

28 октября Прикубанский районный суд Краснодара рассмотрел возбужденное в отношении экс-футболиста дело об административном правонарушении по ст. 19.3 КоАП РФ (неподчинение законному распоряжению и требованию сотрудника считается воспрепятствованием исполнению его служебных обязанностей). Как ранее сообщили в ГУ МВД по Краснодарскому краю, бывший спортсмен оказал сопротивление полицейским, когда устанавливалась его причастность к совершению преступления в сфере незаконного оборота наркотиков.

На Алексея Бугаева завели уголовное дело о покушении на сбыт наркотических веществ в особо крупном размере. Но адвокат сообщила, что ее доверитель и сторона защиты пока не ознакомлены с постановлением о возбуждении дела и привлечении Бугаева как обвиняемого. По словам Екатерины Макличенко, экс-футболист на момент задержания работал в такси.

«При нем наркотических веществ не было, он ни от кого не сбегал и ничего сбывать не собирался. Сегодня следователь вышел на контакт, на завтра у нас запланированы следственные действия, допрос»,— отметила защита.

По данным ГУ МВД по Краснодарскому краю, у 42-летнего жителя Москвы изъяли около 0,5 кг производного N-метилэфедрона. Уточнялось, что сверток с порошкообразным веществом нашли в его верхней одежде, после чего провели экспертизу. По предварительной версии, наркотик мужчина забрал из тайника и планировал его продавать в Сочи, где сейчас временно проживает у родственников.

Татьяна Ручкина

Наши оперативные новости и самая важная информация — в Telegram