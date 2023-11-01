В Сочи открыли 36 зимних пляжей

В Сочи 1 ноября начали работать 36 зимних пляжей. Они расположены в границах 11 приморских набережных во всех внутригородских районах. Как сообщает пресс-служба мэрии, проект реализуется на курорте уже третий год подряд.

Больше всего зимних пляжей открыли в Адлерском районе — 11. В Лазаревском районе будут работать зимой 10 пляжей, в Хостинском — восемь и в Центральном — семь. Концепция их работы была разработана по поручению мэра Алексея Копайгородского. Она включает организацию мест отдыха с установкой элементов благоустройства, скамеек, беседок, мест для занятий спортом и фотозон.

«Будут свободны для посещения воркаут-зоны и детские городки. В целях обеспечения безопасности на зимних пляжах организовано дежурство сотрудников частных охранных предприятий»,— отметил директор департамента курортов, туризма и потребительской сферы администрации Сочи Кирилл Ярыш.

Все благоустроенные прибрежные зоны на курорте обозначат золотистым флагом «Зимний пляж». На них будут работать санитарные модули. Также спецорганизации будут проводить там регулярную уборку.

Загрузка средств размещения в Сочи превышает прогнозы и составляет 73%. В ближайшее время курорт примет уже 7-миллионного туриста в этом году.

В ноябре ожидается пик бронирований средств размещения на новогодние каникулы. На этот период в горном кластере уже забронировано более 40% номерного фонда. Всего Сочи готовится принять 270 тыс. туристов. Загрузка горных курортов в этом зимнем сезона будет выше, чем в прошлом. В том числе за счет проведения 10-летия Олимпийских игр и Всемирного фестиваля молодежи.

Татьяна Ручкина

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