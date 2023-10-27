Власти Сочи начали отбор волонтеров на Всемирный фестиваль молодежи

В Сочи начался отбор городских волонтеров для участия во Всемирном фестивале молодежи, который пройдет в марте 2024 года в Сириусе. Об этом сообщил мэр курорта Алексей Копайгородский в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Telegram-канал Алексея Копайгородского Фото: Telegram-канал Алексея Копайгородского

«Подготовку ведем уже сейчас. Дорожную карту обсудили на заседании оргкомитета. Уже утверждена концепция благоустройства»,— отметил мэр.

Он также подчеркнул, что власти начали разрабатывать экскурсионную программу для участников. Во всех районах города планируют создать праздничную атмосферу.

Алексей Копайгородский отметил, что у Сочи уже есть большой опыт проведения международных мероприятий. Поэтому он уверен, что к фестивалю будут выполнены задачи, которые ставит правительство страны. Мэр Сочи подчеркнул, что в городе обеспечат бесперебойную работу систем жизнеобеспечения, удобную транспортную логистику и санитарный порядок на крупных транспортных узлах, а также примут необходимые меры безопасности.

Всемирный фестиваль молодежи пройдет в Сириусе с 1 по 7 марта 2024 года. Планировалось, что в фестивале будут участвовать около 20 тыс. человек. Но, по данным на 26 октября, заявки подали уже 160 тыс. человек из 180 стран.

Татьяна Ручкина

Наши оперативные новости и самая важная информация — в Telegram