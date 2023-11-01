Team Spirit отказалась от денег порноактрисы Евы Эльфи, собранных на OnlyFans

Российская порноактриса Ева Эльфи (настоящее имя — Юлия Романова) сообщила, что смогла собрать $25 тыс. на платформе OnlyFans, которые планировала направить в призовой фонд чемпионата мира The International 2023 по Dota 2. Однако, как рассказала Ева Эльфи, победитель турнира — российская команда Team Spirit — отказалась принять эти деньги.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Ева Эльфи (Юлия Романова), 2007 год

Фото: @theevaelfie Ева Эльфи (Юлия Романова), 2007 год

Фото: @theevaelfie

«Я спросила у команды победителей как перевести им деньги, но они отказались. Я полностью их понимаю и прошу вас никого не осуждать. Это спорт и не каждая организация готова ассоциировать себя с такими историями»,— написала Ева Эльфи в Telegram-канале.

$20 тыс. из собранной суммы были от пользователей OnlyFans, еще $5 тыс. добавила Ева Эльфи. В ближайшее время она решит, куда направить средства. По словам порноактрисы, она планировала перевести деньги на эти цели, чтобы «еще раз обратить внимание на проблему низкого призового фонда» турнира.

The International 2023 по Dota 2 проходил с 12 по 29 октября в Сиэтле. Призовой фонд составил примерно $3,1 млн. Team Spirit в гранд-финале обыграла европейскую команду Gaimin Gladiators со счетом 3:0.

Лусине Баласян