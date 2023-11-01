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В Самарской области произошло третье смертельное ДТП за день

Смертельная авария с участием автомобиля Renault Logan произошла в Самарской области в среду, 1 ноября. Происшествие случилось в 15:10 (MSK+1) на 3 км автодороги «Самара – Петра Дубрава – Бугуруслан». Об этом сообщает региональное ГУ МВД.

Фото: ГУ МВД по Самарской области

Машина ехала со стороны поселка Петра Дубрава в направлении Стройкерамики. Ее водитель не справился с управлением и опрокинулся.

В результате ДТП автомобилист погиб на месте. Также в машине находился пассажир. Он не пострадал.

Перед этим в среду утром в регионе произошли две других смертельных аварии. На автодороге «Самара-Бугуруслан» в Кинельском районе столкнулись автомобили LADA Priora, KIA Rio и грузовик DAF: погибли водитель и пассажир отечественной машины.

Также в Сызранском районе столкнулись грузовик DAF с полуприцепом и легковой автомобиль Daewoo Matiz. В результате аварии погиб пассажир второго авто, водитель госпитализирован.

Георгий Портнов

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