Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

В Самарской области два человека погибли в ДТП с легковыми авто и грузовиком

Смертельное ДТП произошло в Самарской области в среду утром. По предварительной информации, авария случилась в 8:40 (MSK+1) на 48 км автодороги «Самара-Бугуруслан». Об этом сообщает региональное ГУ МВД.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

На трассе на территории Кинельского района столкнулись автомобили LADA Priora, KIA Rio и грузовик DAF. В результате аварии погибли водитель и пассажир отечественного автомобиля

Кроме того, два пассажира этой же машины и водитель KIA Rio получили травмы и были госпитализированы. На месте происшествия работает полиция.

Ранее в Самарской области был объявлен желтый уровень опасности из-за тумана. Водителей попросили быть осторожными на дорогах.

Георгий Портнов

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...