В Самарской области два человека погибли в ДТП с легковыми авто и грузовиком

Смертельное ДТП произошло в Самарской области в среду утром. По предварительной информации, авария случилась в 8:40 (MSK+1) на 48 км автодороги «Самара-Бугуруслан». Об этом сообщает региональное ГУ МВД.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

На трассе на территории Кинельского района столкнулись автомобили LADA Priora, KIA Rio и грузовик DAF. В результате аварии погибли водитель и пассажир отечественного автомобиля

Кроме того, два пассажира этой же машины и водитель KIA Rio получили травмы и были госпитализированы. На месте происшествия работает полиция.

Ранее в Самарской области был объявлен желтый уровень опасности из-за тумана. Водителей попросили быть осторожными на дорогах.

Георгий Портнов