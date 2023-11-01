В Самарской области столкнулись грузовик и легковое авто, один человек погиб

Авария с летальным исходом произошла в Самарской области в среду утром. Происшествие случилось в 8:15 (MSK+1) на 909 км федеральной трассы М-5 «Урал». Об этом сообщает региональное ГУ МВД.

По предварительной информации, в Сызранском районе столкнулись грузовик DAF с полуприцепом и легковой автомобиль Daewoo Matiz. В результате аварии погиб пассажир второго авто, водитель госпитализирован.

На месте аварии работает полиция. Ранее другое смертельное ДТП с грузовым авто и легковыми машинами произошло в Самарской области. В нем погибли водитель и пассажир одной из машин.

Перед этим в регионе был объявлен желтый уровень опасности из-за тумана. Водителей попросили быть осторожными на дорогах.

Георгий Портнов