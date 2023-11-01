Зампред Шестого кассационного суда заявился на должность главы ВС Татарстана

Заместитель председателя Шестого кассационного суда Радик Габдуллин подал свою кандидатуру на пост руководителя Верховного суда Татарстана. В сентябре текущего года он уже отправлял заявку, но позже сделал самоотвод.

В начале 2023 года депутат Госдумы Александр Хинштейн сообщил, что направил запросы в Генпрокуратуру и в Высшую квалификационную коллегию судей (ВККС) в отношении Радика Габдуллина. Парламентарий утверждал, что 21-летний сын судьи Дамил спровоцировал «пьяную драку» у ночного клуба в Казани 25 декабря прошлого года, однако уголовное дело по ч. 2 ст. 112 УК РФ (умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью, из хулиганских побуждений, с применением предметов, используемых в качестве оружия) было возбуждено в отношении его визави, которого отправили под арест. В настоящее время уголовное дело передано в суд.

Также господин Хинштейн заялял, что судья пользуется элитной недвижимостью в казанском поселке Алтан, однако это имущество, по словам депутата, не отображено в декларациях господина Габдуллина. Ранее парламентарий также предъявлял претензии теперь уже бывшему председателю Шестого кассационного суда Александру Ефанову. В конце апреля ВККС приняла решение о досрочном сложении его полномочий.

Евгений Чернов