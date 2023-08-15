Экс-глава Шестого кассационного суда не смог оспорить прекращение полномочий

Бывшему председателю Шестого кассационного суда общей юрисдикции Александру Ефанову отказано в удовлетворении жалобы на лишение его должности. Решение принял Верховный Суд России. Оно может быть обжаловано в апелляционную коллегию ВС РФ в течение месяца.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Данила Егоров, Коммерсантъ Фото: Данила Егоров, Коммерсантъ

Комиссия Высшей квалификационной коллегии судей (ВККС) приняла решение об отставке Александра Ефанова в конце апреля текущего года. Также экс-глава Шестого кассационного суда общей юрисдикции лишился первого квалификационного класса.

Основанием для этого стали сведения, поступившие в контрольный орган от депутата Госдумы РФ Александра Хинштейна. В частности, проверка касалась выкупа Александром Ефановым части земли на острове Поджабный, факта аренды автомобиля Toyota Sequoia, стоимость которого может составлять 10 млн руб., а также покупки дорогостоящей машины Lexus и часов Breguet.

Подробности – в материале «Ъ-Волга» «Экс-глава суда пожаловался на ВККС».

Евгений Чернов