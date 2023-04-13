Генпрокуратура проверит информацию об элитной недвижимости зампреда самарского суда

Администрация президента России, Высшая квалификационная коллегия судей РФ (ВККС) и Генпрокуратура проведут проверки информации о недвижимости в элитном казанском поселке заместителя председателя Шестого кассационного суда Радика Габдуллина. Соответствующие запросы в ведомства направил депутат Госдумы РФ Александр Хинштейн, сообщается в его Telegram-канале.

«Все объекты — капитальные. Однако гараж и одна из бань — не зарегистрированы и не поставлены на кадастровый учет. Габдуллин не платит за них налоги и не отражает в декларациях»,– говорится в сообщении.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

Также парламентарий утверждает, что Радик Габдуллин нигде не указал, что «безвозмездно пользуется чужим имуществом: 1/36 земельного участка принадлежит некоей пенсионерке Малышкиной». Александр Хинштейн считает поступок зампреда Шестого кассационного суда «грубейшим нарушением целого ряда законов, не говоря о Кодекске судейской этики».

Ранее было возбуждено уголовное дело о потасовке с участием сына Радика Габдуллина Дамила Габдуллина. Возле бара «Мед» Дамила Габдуллина избил некий Хыял Бадалов, которого потом задержала полиция. Против Хыяла Бадалова завели уголовное дело, суд отправил подозреваемого под арест. По данным депутата Александра Хинштейна, к которому обратилась мать арестованного, Радик Габдуллин приезжал в отдел полиции, где мог давить на право¬охранителей. В настоящее время уголовное дело передано в суд.

Подробности – в материале «Ъ-Волга» «Судья разберется».

Георгий Портнов