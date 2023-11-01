Здание застройщика «Таурас-96» в Краснодаре продали на торгах за 30 млн рублей

В Краснодаре продали на торгах нежилое здание, принадлежащее застройщику-банкроту ООО Фирма «Таурас-96» за 30,2 млн руб. Об этом сообщается в Едином федеральном реестре сведений о банкротстве.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: perfectstock.ru Фото: perfectstock.ru

В июле 2023 года здание по улице Аксайская, 63 выставляли на торги с начальной ценой в 84,8 млн руб. Общая площадь объекта составляет более 8,5 тыс. кв. м. Четырехэтажный дом ввели в эксплуатацию в 2015 году. Победителем аукциона стало ООО «Маркетплейсы».

13 октября на сайте ЕФРСБ сообщалось, что здание приобрел индивидуальный предприниматель Роман Сугасян. Сумма сделки составила 36,1 млн руб. Однако победитель торгов вовремя не перечислил необходимую сумму, в связи с чем право приобрести объект предоставили другому участнику торгов, предложившему меньшую сумму.

Согласно данным «СПАРК-Интерфакс», ООО Фирма «Таурас-96» было зарегистрировано в Краснодаре в 1996 году. Организация занимается строительством жилых и нежилых зданий. Бенефициаром является Галина Литвякова. В 2021 году суд признал застройщика банкротом и открыл конкурсное производство.

Еще три нежилых помещения по улице Черкасской продаются отдельными лотами. Их начальная стоимость составляет от 213 тыс. до 551,7 тыс. руб.

С июня 2013 по октябрь 2017 года учредитель ООО Фирма «Таурас-96» заключал с гражданами договоры долевого участия в строительстве домов в Краснодаре. Полученные от них деньги он использовал не только для строительства домов, но и для нужд фирмы. В 2019 году суд признал руководство компании виновным по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество). Потерпевшими по делу признали 583 человека, а размер материального ущерба оценили более чем в 1 млрд руб.

В Прикубанском округе Краснодара в сентябре текущего года после вмешательства окружной прокуратуры ввели в эксплуатацию многоквартирный дом на 483 квартиры. Стройка была заморожена с 2016 года после того, как ООО «Фирма Таурас-96» прекратило возводить объект.

Тат Гаспарян

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