Пусковой комплекс второго энергоблока БелАЭС принят в промышленную эксплуатацию

Приемочная комиссия под председательством заместителя премьер-министра Белоруссии Петра Пархомчика подписала акт приемки в промышленную эксплуатацию пускового комплекса второго энергоблока БелАЭС, сообщила пресс-служба белорусского Минэнерго.

«Решение комиссии базируется на положительных заключениях надзорных органов и рабочей комиссии БелАЭС, а также на основании выданной МЧС лицензии на промышленную эксплуатацию второго энергоблока»,— говорится в пресс-релизе министерства.

Сообщается, что в настоящее время энергоблок работает на номинальной мощности. С момента его включения он выработал 2 млрд кВтч электроэнергии, сообщило Минэнерго.

В составе БелАЭС находятся два энергоблока мощностью по 1,2 ГВт. Часть строительства проекта была покрыта за счет российского госкредита на $10 млрд, генподрядчиком выступила компания «Росатом АЭС». Первый энергоблок заработал в ноябре 2020 года, второй — в мае 2023-го.

31 октября президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что перед Россией поставлен вопрос о выплате компенсаций из-за ввода БелАЭС в эксплуатацию в более поздний срок. В «Росатоме» заявили, что у России и Белоруссии нет нерешенных вопросов. Отсрочку запуска проекта в компании объяснили ужесточением внешнеполитической обстановки и следствием пандемии.

В 2020 году за срыв ввода первого энергоблока из-за замены корпуса реактора Минск уже добился снижения ставки по российскому госкредиту (на который и строилась АЭС) до 3,3%. Сдвиг запуска второго блока уже позволил Белоруссии согласовать продление сроков погашения кредита, а теперь Минск стремится получить скидку на ядерное топливо. Причем, по версии российской стороны, задержка ввода второго энергоблока произошла по вине белорусских субподрядчиков.

Подробнее — в материале «Спорный атом».

Эрдни Кагалтынов