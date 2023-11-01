Aston Martin снизил прогноз по производству модели DB12

Британский автопроизводитель Aston Martin Lagonda Global Holdings сообщил, что в третьем квартале его чистый убыток составил £48,4 млн. Годом ранее компания также получила убыток — £55,5 млн. При этом чистая выручка выросла на 15%, до £362 млн. Результаты компании оказались хуже прогнозов аналитиков, ожидавших более скромных убытков,— около £38 млн и более высокой выручки — £370 млн.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Завод Aston Martin в Гейдоне (Великобритания)

Фото: Andrew Yates / Reuters Завод Aston Martin в Гейдоне (Великобритания)

Фото: Andrew Yates / Reuters

Слабые результаты объясняются проблемами, с которыми Aston Martin столкнулся при производстве своей новой модели DB12, которая вышла на рынок летом. Мощность двигателя DB12 составляет 680 л. с., разгон — до 100 км/ч за 3,6 секунды, максимальная скорость — 325 км/ч. Компания заявила, что сложности с поставками комплектующих для новой модели привели к тому, что по итогам года Aston Martin сможет выпустить лишь около 6700 автомобилей DB12 вместо 7 тыс. ожидавшихся ранее.

Инвесторы крайне негативно отреагировали на результаты квартальной отчетности Aston Martin и снижение годового прогноза по производству DB12. После публикации отчета акции Aston Martin на торгах Лондонской фондовой биржи упали в цене на 12%.

Евгений Хвостик