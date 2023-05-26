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Aston Martin представил новый спорткар DB12

Компания Aston Martin представила новый спорткар DB12, который стал модернизированным вариантом моделей Aston Martin DB11.

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Aston Martin DB12

Aston Martin DB12

Фото: Aston Martin

Aston Martin DB12

Aston Martin DB12

Фото: Aston Martin

Aston Martin DB12

Aston Martin DB12

Фото: Aston Martin

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Aston Martin DB12

Фото: Aston Martin

Aston Martin DB12

Фото: Aston Martin

Aston Martin DB12

Фото: Aston Martin

Автомобиль получил доработанный кузов, который стал жестче, а также получил новое оформление передней части — установлены новые по дизайну матричные фары, решетка радиатора увеличилась в размерах для оптимизации охлаждения двигателя. Базовыми стали 21-дюймовые диски, которые на 8 кг легче прежних 20-дюймовых у DB11.

Интерьер DB12 полностью переработан. Купе оснащено 10,25-дюймовой цифровой приборной панелью и аналогичный по диагонали экран мультимедиа, которая представляет собой систему MBUX от Mercedes-Benz, но с новой графикой и иным меню. Заявлена поддержка онлайн-обновлений, 3D-навигация, беспроводное подключение смартфонов по Apple CarPlay и Android Auto, а за музыку отвечает акустика Bowers & Wilkins с 15-ю динамиками.

Спорткар дебютировал в единственной версии с 4-литровым бензиновым турбомотором V8, который за счет доработок стал мощнее — отдача вместо 535 л.с. у DB11 выросла до 680 л.с. у DB12. Двигатель сочетается с перенастроенной 8-ступенчатой автоматической коробкой передач, а на задней оси установлен блокировка дифференциала с электронным управлением, а система стабилизации получила больше вариантов настроек.

У нового купе переработана подвеска, расширена колея, установлены более жесткие стабилизаторы поперечной устойчивости, изменены настройки адаптивных амортизаторов и электроусилителя руля.

Продажи Aston Martin DB12 в Европе начнутся в третьем квартале 2023 года. Позднее появится открытая модификация DB12 Volante и трековая модификация купе.

Максим Вершинин

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