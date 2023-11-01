Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Путин и Лукашенко обсудили предстоящий саммит ОДКБ

Президент России Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко провели телефонный разговор. Об этом говорится в сообщении на сайте Кремля.

Владимир Путин Александр Лукашенко

Владимир Путин Александр Лукашенко

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Владимир Путин Александр Лукашенко

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

В материале сказано, что главы государств обсуждали подготовку к предстоящему заседанию Совета коллективной безопасности ОДКБ. Он пройдет 23 ноября в Минске.

«Подтвержден обоюдный настрой на продолжение тесной совместной работы в целях углубления российско-белорусского стратегического партнерства и союзничества»,— добавила пресс-служба.

Президенты, как сказано в сообщении, обсуждали и «дальнейшее развитие двустороннего взаимодействия», и «продвижение союзной интеграции» в сфере энергетики, транспорта и высоких технологий.

Помимо России и Белоруссии в состав ОДКБ входят Казахстан, Армения, Киргизия и Таджикистан. Премьер-министр Армении Никол Пашинян в разговоре с изданием The Wall Street Journal 25 октября сказал о недовольстве того, как ОДКБ выполняют свои союзнические обязательства.

Петр Бузлаев

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...