Путин и Лукашенко обсудили предстоящий саммит ОДКБ
Президент России Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко провели телефонный разговор. Об этом говорится в сообщении на сайте Кремля.
Владимир Путин Александр Лукашенко
Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ
В материале сказано, что главы государств обсуждали подготовку к предстоящему заседанию Совета коллективной безопасности ОДКБ. Он пройдет 23 ноября в Минске.
«Подтвержден обоюдный настрой на продолжение тесной совместной работы в целях углубления российско-белорусского стратегического партнерства и союзничества»,— добавила пресс-служба.
Президенты, как сказано в сообщении, обсуждали и «дальнейшее развитие двустороннего взаимодействия», и «продвижение союзной интеграции» в сфере энергетики, транспорта и высоких технологий.
Помимо России и Белоруссии в состав ОДКБ входят Казахстан, Армения, Киргизия и Таджикистан. Премьер-министр Армении Никол Пашинян в разговоре с изданием The Wall Street Journal 25 октября сказал о недовольстве того, как ОДКБ выполняют свои союзнические обязательства.