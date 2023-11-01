Путин и Лукашенко обсудили предстоящий саммит ОДКБ

Президент России Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко провели телефонный разговор. Об этом говорится в сообщении на сайте Кремля.

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Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Владимир Путин Александр Лукашенко

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

В материале сказано, что главы государств обсуждали подготовку к предстоящему заседанию Совета коллективной безопасности ОДКБ. Он пройдет 23 ноября в Минске.

«Подтвержден обоюдный настрой на продолжение тесной совместной работы в целях углубления российско-белорусского стратегического партнерства и союзничества»,— добавила пресс-служба.

Президенты, как сказано в сообщении, обсуждали и «дальнейшее развитие двустороннего взаимодействия», и «продвижение союзной интеграции» в сфере энергетики, транспорта и высоких технологий.

Помимо России и Белоруссии в состав ОДКБ входят Казахстан, Армения, Киргизия и Таджикистан. Премьер-министр Армении Никол Пашинян в разговоре с изданием The Wall Street Journal 25 октября сказал о недовольстве того, как ОДКБ выполняют свои союзнические обязательства.

Петр Бузлаев