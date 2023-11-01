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В Самарской области объявлен желтый уровень опасности из-за тумана

Туман при видимости 500 м и менее ожидается в Самарской области утром в среду, 1 ноября. Об этом сообщает региональное ГУ МЧС со ссылкой на Приволжское УГМС.

Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

В связи с неблагоприятной погодой в регионе объявлен желтый уровень опасности. ГУ МЧС по Самарской области просит автомобилистов быть осторожнее на дорогах.

В частности, следует избегать внезапных маневров: обгонов, перестроений и опережений. Не стоит ориентироваться на впереди идущий автомобиль и приближаться к нему на близкое расстояние. Он может внезапно затормозить, остановиться или совершить другой рискованный маневр.

Ранее в Самарской области объявили желтый уровень опасности из-за сильного дождя. Перед этим в регионе было зафиксировано рекордное количество осадков.

Георгий Портнов

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