Роспотребнадзор назвал инфекцию, которой заразились жители поселка в Эвенкии

Причиной заболевания жителей поселка Ессей в Красноярском края стала энтеровирусная инфекция (ЭВИ), сообщает краевое управление Роспотребнадзора. Болезнь была выявлена у 11 человек.

«Вероятно возбудитель ЭВИ был завезен жителем поселке с последующим распространением контактно-бытовым путём среди местного населения», - сказано в сообщении.

Часть заболевших находится на стадии клинического выздоровления, другие «чувствуют себя удовлетворительно». Уточняется, что санитарно-эпидемиологические мероприятия продолжаются.

Вспышка ЭВИ в Эвенкийском муниципальном районе была зафиксирована 26 октября. К месту распространения инфекции тогда был направлен борт санитарной авиации с врачом инфекционистом. Из-за ухудшения погодных условий борт был вынужден задержаться на несколько дней в населенном пункте.

Ессей с населением более 700 человек расположен в 476 км по прямой от Туры. Большинство его жителей — ессейские якуты.

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Александр Киселев