Больных с сыпью жителей поселка в Эвенкии не могут вывезти из-за погоды

Борт санитарной авиации, на котором из поселка Ессей в Эвенкии должны вывезти заразившихся неизвестной болезнью пациентов, не может вылететь из-за погоды. Сообщение об этом размещено в аккаунте издания «Эвенкийская жизнь» в соцсети «ВКонтакте».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Борт прибыл в Ессей 26 октября. Больных планируется доставить в Туру — административный центр Эвенкийского муниципального района Красноярского края.

«В настоящее время специалистами Роспотребнадзора и медработниками проводится весь необходимый комплекс противоэпидемических и профилактических мероприятий. Установлен круг контактных лиц. После проведения лабораторных исследований проб, отобранных у заболевших, будет установлена причина заболевания»,— сообщили в краевом управлении Роспотребнадзора.

По данным «Эвенкийской жизни», кроме странной сыпи других симптомов у больных нет. Издание со ссылкой на главврача Туринской межрайонной больницы Наталью Вершинину, которая поддерживает связь с медиками в Ессее, показаний для госпитализации кого-либо из заболевших нет.

Ессей с населением более 700 человек расположен в 476 км по прямой от Туры. Большинство его жителей — ессейские якуты.

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Валерий Лавский