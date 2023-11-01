Власти Краснодара готовят земельный участок под строительство крематория

Власти Краснодара приступили к оформлению земельного участка под строительство крематория, пишут «Краснодарские известия» со ссылкой на пресс-службу мэрии. Объем инвестиций в проект предварительно оценивается в 300 млн руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виктор Дмитриев, Коммерсантъ Фото: Виктор Дмитриев, Коммерсантъ

«Приступить к строительству крематория планируется после получения земельного участка, процедура оформления которого осуществляется в настоящее время»,— сообщили в городской администрации.

Отмечается, что крематорий разместится в станице Елизаветинской на территории КГАУ учхоз «Кубань». Правообладателем земельного участка площадью почти 7 га является администрация Краснодара.

В феврале 2022 года стало известно, что инвестор «Мемориал-Юг» готов вложить в строительство первого крематория в Краснодаре 200 млн руб. В начале 2023 года сумма инвестиций увеличилась на 100 млн руб. Сообщалось, что проект будет реализован в форме государственно-частного партнерства (ГЧП), однако финансирование строительства полностью возложат на компанию-инвестора. В свою очередь город предоставит участок под строительство без проведения торгов.

По данным «СПАРК-Интерфакс», ООО «Мемориал-Юг» зарегистрировано в Краснодаре в августе 2020 года. Основным видом деятельности компании является организация похорон и предоставление ритуальных услуг. Учредителями предприятия в равных долях являются Ольга Герасимова, Размик Тазагулов и Олег Макаревич.

Наталья Решетняк

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