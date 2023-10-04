Без дыма и запаха

В станице Варениковской Крымского района Краснодарского края в октябре этого года откроется частный крематорий. Объем инвестиций в проект предварительно оценивается в 150 млн руб. На объекте завершили монтаж двух печей с системой очистки отводящих газов китайской компании Fu Shou Yuan. Это второй крематорий на территории Кубани, первый (и пока единственный) находится в Новороссийске. В профессиональной ассоциации положительно оценивают появление второго игрока на рынке, так как в России, как и в Краснодарском крае, не хватает крематориев.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Эксперты полагают, что с появлением второго крематория в Краснодарском крае появится конкуренция, и цены на услугу могут снизиться

Фото: Национальная мемориальная компания Эксперты полагают, что с появлением второго крематория в Краснодарском крае появится конкуренция, и цены на услугу могут снизиться

Фото: Национальная мемориальная компания

ООО «Русская мемориальная компания» завершает строительство крематория в станице Варениковской Крымского района. Об этом "Ъ-Кубань" сообщил гендиректор компании Алексей Логинов. «Мы находимся на финальной стадии, сейчас переходим к благоустройству территории. Документы все готовы, коммуникации заведены»,— отметил он.

По данным системы «СПАРК-Интерфакс», ООО «Русская мемориальная компания» зарегистрировано в станице Варениковской Крымского района в 2021 году. Бенефициаром указан Юрий Богоявленский. Руководит обществом Алексей Логинов. Выручка общества по итогам 2022 года составила 139 тыс. руб., чистый убыток — 147 тыс. руб.

Поставщиком оборудования в новый крематорий выступило ООО «Проектный офис Национальной мемориальной компании» (официальный технический представитель производителя кремационного оборудования китайской компании Fu Shou Yuan).

«Это крематорий второго типа (кремационный блок, ГОСТ 53999) без обрядовых процессов, там будут оказываться только услуги кремации тел умерших похоронным организациям региона. С 15 по 31 октября будут проведены окончательные работы по пусконаладке оборудования. Применение современных кремационных печей с системой очистки отводящих газов позволяет достичь полной безопасности для населения и окружающей среды»,— рассказал "Ъ-Кубань" генеральный директор ООО «Проектный офис Национальной мемориальной компании» Михаил Ремез.

По его данным, на объекте установлены две кремационные печи с системой очистки отводящих газов компании Fu Shou Yuan, которая позволяет убрать все вредные вещества, в том числе диоксины, которые могут образовываться при термальном уничтожении органики. Аналогичные печи установлены в крематориях Симферополя, Ростова-на-Дону, Екатеринбурга, Якутска, до конца года будут установлены на объектах в Ульяновске и Чебоксарах.

Поставщик оборудования уверяет, что при их работе отсутствуют вредные выбросы, дым и запахи. Вместе с тем, по данным Михаила Ремеза, на объекте в Крымском районе разработан проект санитарно-защитной зоны (СЗЗ), который прошел экспертизу.

Инвестиции в строительство крематория, по информации господина Ремеза, предварительно оцениваются в 150 млн руб., однако окончательные расходы будут понятны после пуска кремационного блока.

В Краснодарском крае работает единственный крематорий — в Новороссийске. Два ближайших расположены в Крыму и Ростове-на-Дону. Не первый год обсуждаются планы построить крематорий в Краснодаре, но проект пока на стадии идеи.

Новый крематорий создаст серьезную конкуренцию действующему, поделился мнением с "Ъ-Кубань" один из представителей местного рынка ритуальных услуг, пожелавший сохранить анонимность. По его словам, жители центральной и восточной части Кубани предпочитают пользоваться услугами ростовского крематория, так как он «ближе и дешевле», а усопших из южных и западных районов края везут в Новороссийск. Теперь же, по словам собеседника, многие воспользуются альтернативой.

Президент Ассоциации крематориев России Алексей Сулоев считает, что появление на юге еще одного крематория должно создать ценовую конкуренцию на рынке. Наиболее востребованным окажется тот, который дешевле. При этом, уверен эксперт, в будущем необходимо строить крематорий и в Краснодаре, так как спрос на кремацию среди россиян продолжает расти.

«Сегодня в России насчитывается 36 действующих крематориев, еще 20 строятся. Потребность страны, по европейским нормативам,— 400–1200 крематориев. Рынку точно есть куда расти. Сегодня жители страны выбирают кремацию из соображений экономии, особенно в условиях падающих доходов населения. Они ментально к этому готовы. К тому же, думаю, в каждом регионе это понимают, что земли под захоронения практически не осталось, и если использовать традиционный способ — погребение, то кладбища будут разрастаться все больше и больше»,— говорит господин Сулоев.

В пресс-службе администрации Крымского района строительство крематория комментировать не стали. В Роспотребнадзоре оперативно не ответили на вопрос, выдано ли заключение о соответствии требованиям санитарного законодательства проекта СЗЗ для планируемого крематория ("Ъ-Кубань" направил соответствующий запрос в ведомство).

Наталья Решетняк

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