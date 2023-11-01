Власти Екатеринбурга увеличат зарплаты бюджетникам

В 2024 году администрация Екатеринбурга проиндексируют заработные платы для более 200 тыс. работников социальной сферы. Об этом на брифинге рассказал заместитель главы города Андрей Корюков.

По его господина Корюкова, поддержку также получат 730 муниципальных учреждений Екатеринбурга. Он добавил, что администрация Екатеринбурга намерена индексировать и коммунальные расходы. Андрей Корюков отметил, что более 60% средств бюджета Екатеринбурга в 2024 году направят на социальную сферу.

Напомним, в 2022 году гордума Екатеринбурга приняла бюджет города на 2023 год с дефицитом 2 млрд руб. Более 60% средств бюджета предполагалось направить на поддержание социального сектора.

Василий Алексеев

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