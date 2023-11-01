Дефицит бюджета Екатеринбурга в 2024 году составит 2 млрд рублей

Планируемые доходы бюджета Екатеринбурга в 2024 году составят 70 млрд руб., а расходы — 72 млрд руб. Об этом на брифинге заявил заместитель главы города Андрей Корюков. По его словам, более 60% средств бюджета направят на социальную сферу. В частности, он назвал индексацию коммунальных расходов и заработных плат горожан.

Андрей Корюков отметил, что администрация Екатеринбурга отправила заявки на финансирование ремонта школ из регионального и федерального бюджетов. Господин Корюков пояснил, что школы в городе активно строили еще в 1930-е годы, поэтому сейчас здания нуждаются в ремонте.

До 10 ноября проект бюджета будет внесен на рассмотрение в гордуму Екатеринбурга.

Напомним, в 2022 году гордума Екатеринбурга приняла бюджет города на 2023 год с дефицитом 2 млрд руб. Общий объем доходов был запланирован в размере 64,2 млрд руб., расходная часть — 66,2 млрд руб. В июне 2023 года депутаты проголосовали за внесение изменений в бюджет — доходная часть составила 66 млрд руб, расходная выросла до 69 млрд руб.

Василий Алексеев

Читайте нас в Telegram , ВКонтакте