Глава Росавиации: только российскую регистрацию имеют 225 пассажирских самолетов

Глава Росавиации Дмитрий Ядров на встрече с премьер-министром России Михаилом Мишустиным сообщил, что в настоящее время пассажирский парк РФ составляет 1167 самолетов. Из них 225 имеют только российскую регистрацию, передает слова господина Ядрова ТАСС.

Глава Росавиации также сообщил, что ведомство выдало 617 сертификатов летной годности в отношении иностранного парка воздушных судов. Он заявил, что в России работают более 430 организаций по техобслуживанию самолетов. Они имеют 23 ангара для всех видов ремонта, 21 организация получила от Росавиации сертификат, позволяющий обслуживать импортные самолеты, добавил господин Ядров.

В марте 2022 года в России был принят закон, который позволил российским авиакомпаниям перерегистрировать самолеты из иностранного парка в юрисдикции РФ. В конце сентября 2023 года Государственная транспортная лизинговая компания (ГТЛК) предупредила авиакомпании о возможных рисках пользования флотом вне российского юридического поля из-за санкций США и ЕС. 29 сентября были задержаны несколько международных рейсов авиакомпании S7 в Бангкок, Дубай и Ургенч. Представители авиакомпании сообщили, что вылеты этих рейсов откладываются «до момента получения официального разрешения».

4 октября стало известно, что «Уральские авиалинии» и iFly не смогли переоформить самолеты иностранных лизингодателей в российскую собственность до конца сентября, пока действовали позволявшие это лицензии OFAC. Лизингодатель «Уральских авиалиний» смог договориться с Минфином США о продлении до 31 октября разрешения на перевод средств в рамках страхового урегулирования. iFly находится в процессе продления сроков. Пока успешно провести сделки удалось только «Аэрофлоту».

Подробнее — в материале «Лизинг самолетов пошел на второй круг».

Эрдни Кагалтынов