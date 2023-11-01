Спасатели эвакуировали туристов, пропавших во время сплава по реке Вижай

Служба спасения эвакуировала троих туристов, пропавших во время сплава по реке Вижай в Свердловской области. Об этом сообщили в департаменте информационной политики региона. Их обнаружили в 15 км от пос. Тохта. Сейчас жизни и здоровью людей ничего не угрожает.

Напомним, пятеро туристов отправились на сплав от поселка Тахта утром 26 октября. По плану они должны были сплавляться около 50 км до поселка Вижай, где утром 30 октября должны были встретиться с организатором перевозок туристов. Но к назначенному времени группа не явилась.

В состав группы входили 35-летний директор коммерческого предприятия из Березовского по фамилии Чурай, а также четыре логиста из того же города —32-летний Ходжаев, 31-летний Габдлахатов и 35-летние Минилбаев и Пинженин.

Накануне двое из них вышли к пос. Вижай, сообщив местоположение оставшихся участников группы. В МВД сообщали, что туристов заранее предупреждали, что сейчас отправляться на сплав небезопасно, поскольку вода уже начала замерзать.

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