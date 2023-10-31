В МВД рассказали о состоянии туристов, пропавших во время сплава на реке Вижай

Трое туристов, пропавшие во время сплава по реке Вижай в Свердловской области, предположительно, живы. Об этом «Ъ-Урала» заявил глава пресс-службы регионального ГУ МВД Валерий Горелых. Он отметил, что об это рассказали двое других туристов, которые смогли самостоятельно дойти до пос. Вижай.

Полковник Горелых заявил, что туристов еще до начала сплава предупреждали о том, что путешествие может представлять опасность, так как по реке уже в тот момент шла шуга (мелкий лед,— «Ъ-Урал»). Однако они не послушались и отправились в путь.

«Проплыв примерно 15 км от пос. Тохты, компания столкнулась с проблемой, и сама поняла, что зря не послушалась рекомендации опытного человека. Движение дальше по реке стало невозможным, так как вода замерзла. Чтобы оповестить родных и тех, кто их должен был встречать, двое из пятерых прошли 30 км до пос. Вижай. Трое других путешественников остались на месте охранять свое имущество. Они, к счастью, живу. По крайней мере, так утверждают их напарники»,— подчеркнули в МВД.

В ближайшее время спасатели выдвинутся на место нахождения группы, чтобы доставить ее «на большую землю». Более подробные и точные обстоятельства этой истории выясняют представители территориального ОВД.

Напомним, туристы отправились на сплав от поселка Тахта утром 26 октября. По плану они должны были сплавляться около 50 км до поселка Вижай, где утром 30 октября должны были встретиться с организатором перевозок туристов. Но к назначенному времени группа не явилась. В состав группы входили 35-летний директор коммерческого предприятия из Березовского по фамилии Чурай, а также четыре логиста из того же города —32-летний Ходжаев, 31-летний Габдлахатов и 35-летние Минилбаев и Пинженин.

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