Во Владивостоке арестован совладелец стоматологических клиник George Group

Сегодня суд заключил под стражу Эдуарда Бабакохяна, младшего брата ранее арестованного по обвинению в заказе двух убийств Армена Бабакохяна. Семья Бабакохян владеет во Владивостоке сетью стоматологических клиник George Group.

Согласно версии следствия, в октябре текущего года, «желая помочь своему брату в освобождении от уголовной ответственности за организацию двух убийств», Эдуард Бабакохян оказал давление на свидетеля по уголовному делу, «принуждая дать ложные показания в суде». Братьям Бабакохян инкриминируется принуждение свидетеля к даче ложных показаний, совершенное организованной группой (ч. 4 ст. 309 УК РФ).

Армен Бабакохян обвиняется в организации двух заказных убийств во Владивостоке — совладельца ночного клуба «Наутилус» Евгения Киргинцева в 2001 году и учредителя телерадиокомпании «Новая волна» Олега Сединко в 2002-м. По версии следствия, осенью 2001 года Бабакохян на почве разногласия в бизнесе с Евгением Киргинцевым заказал его убийство киллеру ОПГ «Трифоновские» Игорю Ковальчуку. Вознаграждение составило $10 тыс.

10 октября 2001 года был взорван джип Toyota Land Cruiser, на котором господин Киргинцев отъезжал от здания ночного клуба «Наутилус». По данным следствия, радиоуправляемая бомба была прикреплена к днищу автомобиля. С черепно-мозговой травмой и множественными осколочными ранениями предприниматель был доставлен в больницу и впоследствии скончался.

А 26 июня 2002 года в подъезде жилого дома по проспекту Острякова во Владивостоке погиб от взрыва бомбы учредитель телерадиокомпании «Новая волна» Олег Сединко. Тот являлся также учредителем и гендиректором ООО New Wave Cinema, которое управляло двумя современными кинотеатрами. По версии следствия, Бабакохян, у которого возник конфликт на почве бизнеса с господином Сединко, заказал его убийство тому же киллеру — Ковальчуку. На этот раз в качестве вознаграждения ему был передан «дорогостоящий автомобиль и $15 тыс.»

Ранее, в марте текущего года, следствие обвинило Эдуарда Бабакохяна в попытке за взятки в размере 155 тыс. руб. доставить своему брату в СИЗО алкоголь и телефон. Бабакохян-младший был арестован сроком на два месяца, но затем суд смягчил ему меру пресечения до запрета определенных действий.

Алексей Чернышев, Владивосток