К экс-главе «Ленфильма» Пичугину подали новый иск о банкротстве

Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области зарегистрировал новый банкротный иск в отношении бывшего генерального директора киностудии «Ленфильм» и совладельца ТРЦ «Великан Парк» Эдуарда Пичугина. Заявителем выступает компания ООО «Петровский Арт Лофт». Сумма исковых требований — 682,4 млн рублей. К производству иск пока не принят, сообщается в материалах картотеки арбитражных дел.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Напомним, в апреле 2023 года арбитраж прекратил другое банкротное дело в отношении господина Пичугина, инициированное его бывшим деловым партнером Александром Подсекиным из-за долга в размере 50 млн рублей.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что суд также отказал в иске к Эдуарду Пичугину со стороны киностудии «Ленфильм», которая требовала со своего бывшего гендиректора более 14 млн рублей.

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