Арбитражный суд Петербурга прекратил банкротный процесс экс-гендиректора «Ленфильма» Эдуарда Пичугина

Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленобласти прекратил банкротный процесс бывшего генерального директора «Ленфильма» Эдуарда Пичугина, инициированный его деловым партнером Александром Подсекиным. На это 4 апреля обратил внимание «Деловой Петербург».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Экс-гендиректор «Ленфильма» Эдуард Пичугин

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Экс-гендиректор «Ленфильма» Эдуард Пичугин

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Суд принял решение по заявлению самого господина Подсекина, отозвавшего свой иск. Арбитраж также вернул 25 тыс. руб., перечисленных кредитором на депозит суда для финансирования банкротной процедуры. Интересно, что такое решение не препятствует новому обращению Александра Подсекина с аналогичным требованием.

Претензии кредитора возникли из-за договора займа. Александр Подсекин одолжил Эдуарду Пичугину 50 млн руб. В залог ему передали 10% долей в ООО «Интерком», совладельцем которого являлся господин Пичугин. В январе 2022 года Смольнинский районный суд Петербурга по заявлению Александра Подсекина взыскал 50 млн руб. долга с Эдуарда Пичугина.

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