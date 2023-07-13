Суд отказал «Ленфильму» в иске к экс-гендиректору Пичугину на 14 млн рублей

Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области отказал петербургской киностудии «Ленфильм» в исковом заявлении на сумму более 14 млн рублей к ее бывшему генеральному директору Эдуарду Пичугину. Информация об этом размещена в картотеке арбитражных дел.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

«В иске отказать полностью»,— уточняется в сообщении. При этом никаких подробностей дела в карточке суда не указано.

По данным ТАСС, в ближайшее время «Ленфильм» намерен подать иск к компании «Кино Сити», учредителем которой является господин Пичугин. Как пояснили информагентству в киностудии, суть иска во взыскании тех же 14 млн руб. по договору лизинга.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что Арбитражный суд Петербурга и Ленобласти прекратил банкротный процесс экс-гендиректора «Ленфильма» Эдуарда Пичугина, инициированный его деловым партнером Александром Подсекиным. Претензии кредитора возникли из-за договора займа на 50 млн рублей.

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