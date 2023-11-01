Посол Израиля в России не согласился с данными агентства ООН о погибших в Газе

Посол Израиля в России Александр Бен Цви усомнился в достоверности данных генерального комиссара Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ Филиппа Лаззарини о том, что 70% погибших в сектора Газа — женщины и дети. Он отметил, что Израиль сожалеет о каждом погибшем из числа гражданского населения, но «"Хамас" прикрывает ими свои ракеты».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Reuters Фото: Reuters

«Я не думаю, что 70% погибших — это женщины и дети. Я считаю, что эти цифры просто неправильные. У них же нет, у всех этих агентств, точных данных. Они получают эти данные из Министерства здравоохранения "Хамас", которое контролируется "Хамас". Надо действительно проверять все эти данные»,— сказал господин Бен Цви в интервью РБК.

Источники «Ъ» в Израиле также указывают, что, по их информации, число погибших в секторе Газа на порядок меньше, чем сообщает палестинская сторона. При этом они подчеркивают, что в списке гражданских лиц Палестина указывает не только боевиков «Хамаса», но и других воюющих с Израилем группировок.

Александр Бен Цви подчеркнул, что Израиль не наносит удары по гражданскому населению. «Мы знаем точно, где находятся пункты контроля и руководства "Хамас", и направляем их туда. Проблема в том, что "Хамас" использует гражданское население как живой щит»,— сказал посол.

В качестве примера он указал, что армия обороны Израиля заранее предупредила жителей севера Газы о подготовке ударов и потребовала эвакуировать 1,1 млн человек гражданского населения северной части. «Давайте переходите на юг, потому что север будет под ударом,— мы это говорим заранее, за несколько дней, и "Хамас" им не дает этого сделать, они просто их используют как живые щиты»,— утверждает он.

Война между Израилем и «Хамасом» длится с 7 октября. В тот день боевики радикального палестинского движения атаковали израильскую территорию сотнями ракет и захватили свыше 200 заложников. Жертвами атаки стали не меньше 1,4 тыс. израильтян. В ответ Израиль объявил военную операцию в секторе Газа. По данным Минздрава анклава, в ходе боевых действий погибли больше 8 тыс. человек.

О наземной операции Израиля в секторе Газа — в материале «Ъ» «Третий этап — вторжение».