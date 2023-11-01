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Коммерсантъ FM
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Чистая прибыль AMD выросла в 4,5 раза

Американский производитель микрочипов и электроники AMD завершил третий квартал года с показателем чистой прибыли $299 млн, следует из отчета компании. Это в 4,5 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года. В пересчете на акцию прибыль производителя составила $0,70, что лучше прогноза аналитиков, опрошенных LSEG (бывший Refinitiv). При этом выручка компании выросла всего на 4%, до $5,8 млрд, что также лучше прогнозов ($5,7 млрд).

Тем не менее сразу после публикации отчетности акции AMD на внебиржевых торгах упали в цене на 5%. Инвесторов разочаровал прогноз компании на четвертый квартал. Аналитики ожидали, что производитель получит $6,37 млрд выручки в конце года, однако сама компания заявила, что ожидает продажи на уровне $6,1 млрд. Однако после того, как генеральный директор AMD Лиза Су объявила, что выручка от графических процессоров для центров обработки данных составит примерно $400 млн в четвертом квартале и превысит $2 млрд в 2024 году, котировки акций производителя пошли вверх и практически отыграли падение. Сейчас акции торгуются на 0,5% ниже уровня закрытия торгов вторника.

Кирилл Сарханянц

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