На севере сектора Газа погибли девять израильских военных

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) опубликовала имена еще девяти израильских военнослужащих, погибших в ходе боев на севере сектора Газа. Haaretz пишет, что они находились в бронетранспортере, который был поражен противотанковой ракетой. Все погибшие — военные в возрасте от 19 до 24 лет.

Впервые о гибели военных после начала операции в секторе Газа ЦАХАЛ сообщил 31 октября. В бою в северной части анклава погибли двое солдат. Обоим было по 20 лет. В том же районе тяжелые ранения получили еще два военнослужащих этого подразделения.

О начале военной операции в секторе газа Израиль объявил 7 октября в ответ на массовый ракетный обстрел и захват заложников боевиками радикального палестинского движения «Хамас». По данным израильской стороны, жертвами боевых действий стало не меньше 1,4 тыс. человек. Минздрав сектора Газа утверждает, что погибло свыше 8 тыс. человек.

О наземной операции Израиля в секторе Газа — в материале «Ъ» «Третий этап — вторжение».