Минобороны: над Курской областью перехвачено два украинских беспилотника

Министерство обороны России сообщило, что средства противовоздушной обороны (ПВО) перехватили два украинских беспилотника самолетного типа над территорией Курской области.

Как сообщается в Telegram-канале ведомства, оба БПЛА были перехвачены ПВО 31 октября около 23.30 мск. В министерстве утверждают, что с помощью дронов Киев «пытался совершить террористическую атаку по объектам на территории Российской Федерации».

Над какими именно населенными пунктами были перехвачены БПЛА, не уточняется. Курский губернатор Роман Старовойт информацию о перехвате двух беспилотников над территорией области пока не комментировал.

Что происходило после ввода войск России на Украину — читайте в онлайн-трансляции «Ъ».

Александр Кислов