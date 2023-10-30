В Самарской области зафиксировали рекордное количество осадков

В воскресенье, 29 октября 2023 года, на трех метеостанциях Самарской области зафиксировано рекордное количество осадков для этого дня, сообщает Приволжское УГМС.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анна Акельева, Коммерсантъ Фото: Анна Акельева, Коммерсантъ

В Серноводске зарегистрировано 14 мм осадков, что на 0,1 мм больше максимума, зафиксированного в 1999 году. На метеостанции Аглос в Волжском районе выпало 12,5 мм осадков и побит рекорд шестилетней давности. В Сызрани зафиксировали 12,2 мм осадков. Это на 1,4 мм больше предыдущего максимума, установленного в 1966 году.

Ранее сообщалось о рекордном количестве осадков в Самарской области, зафиксированном 21 октября.

Андрей Сазонов